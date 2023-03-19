Более 100 следственно-арестованных проголосовали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 100 следственно-арестованных проголосовали на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, избирательный участок для следственно-арестованных был подготовлен в СИЗО.

«Осужденные, которые находятся в местах лишения свободы, права голоса не имеют. Поэтому необходимую информацию о выборной кампании мы доводили только до следственно-арестованных, разместив на стендах», - пояснила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.





«О предстоящих выборах всю информацию получали от администрации учреждения. Я впервые участвую в выборах, так получилось, что в стенах СИЗО. Думаю, это долг каждого гражданина Республики. Мы отдаем свои голоса за наше будущее», - сообщил один из подследственных.

Избирательным правом обладал 121 человек из числа тех, кто ожидает приговоры судов либо они еще не вступили в законную силу.





«Это люди, содержащиеся под стражей в учреждении № 65 департамента УИС по Акмолинской области. Все проявили активную гражданскую позицию, отказавшихся не было», - добавил начальник учреждения Абзал Дуанбаев.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.



