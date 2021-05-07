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    Более 100 саженцев яблони подарили победителям конкурса «ЭкоАсар – марафон добрых дел» в Нур-Султане

    7 Мая 2021, 23:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление образования столицы и Центр модернизации образования совместно с проектным офисом «Рухани жаңғыру» по г. Нур-Султану провели церемонию награждения победителей конкурса «ЭкоАсар – марафон добрых дел». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

    Церемония награждения состоялась в столичной школе №43.

    Более 110 саженцев яблони, адаптированной к климату нашего региона, бесплатно раздал победителям конкурса известный в Казахстане садовод-селекционер Кайрат Каримов.

    «Сегодня в столичном парке школы №43 высадили яблони, привезенные из Уральска. В целом программа «Рухани жаңғыру» состоит из 6 принципов. Также имеется 17 спецпроектов. Одним из них является проект «Экономия энергия общества». Главная цель проекта — развитие в обществе качеств прагматизма, популяризация и применение принципа прагматизма в природе. Мы хотим сформировать эти принципы и внести свой вклад в повышение бережливости к природе. Научить не только сажать яблони, но и ухаживать за ними. Также продолжается акция «Экоасар-марафон добрых дел». В результате активного участия более 80 образовательных учреждений собрали и сдали на дальнейшую переработку свыше 25 000 кг макулатуры и пластика на сумму более одного млн тенге. Средства от реализации вторсырья будут направлены на озеленение столичных школ и детских садов, посадку цветов», — рассказала руководитель столичного проектного офиса «Рухани жаңғыру» Акерке Актаева.

    «ЭкоАсар-марафон добрых дел» охватывает обучение со школьного возраста охране окружающей среды, соблюдению чистоты. В рамках проекта «ЭкоАсар», стартовавшего в 2020-2021 учебном году, победителями стали 9 школ. Участники получили денежные сертификаты от ТОО «Оператор РОП».

    Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных норм.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экология Рухани жаңғыру Общество
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