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    Более 100 пожарных отправились из столицы на тушение пожара в Абайскую область

    24 Мая 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные спасатели отправились в Абайскую область на помощь в ликвидации лесного пожара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    103 пожарных и 18 единиц техники столичного гарнизона ДЧС отправились на ликвидацию лесного пожара в Абайской области.

    Напомним, сильный пожар начался в Бородулихинском районе Абайской области на границе с Россией, в 7 км от станции Ауыл (перешел с территории РФ Алтайского края с.Новенькая) с последующим переходом на территории ГЛПР «Семей орманы».

    По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га. на место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

    Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Происшествия Видео МЧС Пожар Абайская область
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