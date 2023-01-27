Более 100 подростков задержали в увеселительных заведениях Тараза в ночное время

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Рейдовые мероприятия регулярно проводят сотрудники полиции Жамбылской области по выявлению несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время. Более 100 подростков за неделю доставлено в отделы полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подростков нередко можно встретить среди посетителей кафе, а также ночных и игровых клубов, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - В то время как по законодательству Республики Казахстан дети и подростки могут посещать подобные общественные места после 22:00 часов только лишь в сопровождении взрослых. К примеру, в пяти увеселительных заведениях сотрудники полиции выявили 10 подростков, которые находились там после 22:00 без сопровождения взрослых».

В отношении их родителей были составлены административные протоколы по статье 442 части 1 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей». Административную ответственность понесли и владельцы кафе по статье 132 КоАП РК «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время», они заплатили штраф в размере 10 МРП - 30 450 тенге.

Кроме того, выявлено пять фактов продажи алкоголя лицам, не достигшим 21-го года. Владельцы магазинов были привлечены по статье 200 части 1 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции». Всего за неделю в ОВД доставлено 125 несовершеннолетних, привлечено к административной ответственности 164 законных представителя и иных взрослых лица, отметили в ведомстве.

«Законодательство Республики Казахстан об административных правонарушениях предусматривает наказание родителей несовершеннолетних, или же их законных представителей за нахождение их детей в увеселительных заведениях в ночное время. Ребенок должен быть всегда под контролем законных представителей. Превентивные меры профилактики правонарушений не действуют, если родители не принимают активного участия в воспитании своих детей, не интересуются их досугом и средой общения. Необходимо поднимать роль семьи в обществе. Задача ювенальных полицейских состоит в том, чтобы предупредить возможные неприятности у детей и оградить их от беды», - сообщил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП Жамбылской области майор полиции Алишер Калышев.



