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    Более 100 новых документов формируется в электронной судебной системе каждую минуту

    19 Мая 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Судебной администрации РК Наиль Ахметзакиров сообщил о росте доли уголовных дел в электронном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жить онлайн для всех нас стало нормой. Все привыкли получать информацию в 1 клик. Качественно, дёшево и быстро стало не ожиданием, а требованием времени. Поэтому, изучая опыт наших зарубежных коллег, можно сделать вывод, что цифровизация безальтернативно ворвалась и в нашу работу», - сказал Наиль Ахметзакиров на международной научно-практической конференции на тему «Искусственный интеллект и большие данные (Big Data) в судебной и правоохранительной системе: реалии и требование времени».

    По его словам, доступность интернета и масштабная оцифровка государственных баз данных позволили перевести судопроизводство на электронные рельсы.

    «Весь кейс по всем видам судопроизводства формируется электронно. Самым сложным стало внедрение электронного уголовного дела. В 2018 году начали с одноэпизодных дел небольшой тяжести. В течение первых трёх лет доля е-уголовных дел выросла с 15% до 30%», - отметил спикер.

    «С прошлого года органы следствия практически полностью перешли на электронный формат ведения уголовных дел. Их удельный вес по итогам года составил уже 73%. В 2023-2024 годах ожидаем 100-процентное поступление уголовных дел в электронном виде. В цифрах в нашей системе ежеминутно формируется более 100 новых документов», - добавил Н. Ахметзакиров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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