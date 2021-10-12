Более 100 кг контрабанды наркотиков пресекли в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Погранотряд «Гектепе» погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) и сотрудники подразделений Береговой охраны Азербайджана предотвратили контрабанду более 102 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов из Ирана в Азербайджан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.

Как сообщили в ГПС Азербайджана, 11 октября на территории вблизи госграницы, в направлении села Билясувар (АР) одноименного района обнаружено и изъято более 19 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Кроме того, в указанный день около 20:40 ч. пограничный наряд выявил на служебном участке погранзаставы нарушение государственной границы по направлению из Ирана в Азербайджан тремя неизвестными лицами. Сотрудниками ГПС АР задержано лицо, которое перевозило в руках спортивную сумку, в то время как другие двое подозреваемых, бросив свертки с контрабандой, скрылись в обратном направлении.

Сообщается, что задержанное лицо является гражданином Ирана Шахмугаддамом Джафаром Хасаном (1988 г.р.). В ходе осмотра ГПС в его сумке и в свертках, изъятых на территории, обнаружено более 35 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Кроме того, 12 октября текущего года около 07:45ч. сторожевой корабль ГПС Азербайджана обнаружил в море подозрительный сверток, при осмотре которого было обнаружено и изъято более 47 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Как сообщается, в связи с указанными фактами ГПС АР проводятся оперативно-следственные меры.

Напомним, это не первый случай задержания крупной партии с начала 2021 года. 20 сентября на Билясуварском таможенном посту АР задержан и привлечен к таможенному контролю грузовик, перевозивший груз «химикаты и сухая добавка» из Ирана в Латвию. Служебная собака отреагировала на прицеп грузовика и была проведена доскональная проверка. В результате этого в 105 десятилитровых металлических банках были обнаружены пакеты, в которых в жидкой форме находился героин. Общий вес изъятого героина составил 527,6 кг.

Кроме того, 14 июня текущего года ГПС Азербайджана сообщила об успешно проведенных на границе с Ираном операциях по пресечению контрабанды наркотиков общим весом 154,5 кг.