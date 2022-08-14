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    • Более 100 человек погибло в ДТП в Карагандинской области с начала года

    14 Августа 2022 10:13

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ночной рейд на автодороге «Алматы-Екатеринбург» провели карагандинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

    «Несмотря на принимаемые меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий на дорогах, число погибших и пострадавших в них лиц, не снижается. С начала года по области совершено 232 ДТП, погибло в них 103 и травмировано 266 человек», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов.
    #Карагандинская область #Транспорт #МВД РК #Дороги
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