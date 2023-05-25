Более 10 тысяч детских лагерей откроются в летнем сезоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила об открытии летних лагерей для оздоровления детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным акиматов, в этом летнем сезоне планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них более 11 тысяч пришкольных, 236 загородных оздоровительных лагерей, на базе которых будет оздоровлено до 2,8 млн детей. На уровне ПМСП будет организован медицинский осмотр выезжающих детей, в том числе проверка иммунного статуса, эпидокружения (отсутствии контактов с инфекционными больными), с выдачей справок о состоянии здоровья», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников.

Министр напомнила, что до начала заезда детей, все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в части обеспечения:

медицинского обслуживания детей до заезда (прививочный паспорт, справка о здоровье и др.) и во время пребывания в лагере (наблюдение);

медицинского осмотра персонала;

условий и безопасности приготовления и приема пищи (сбалансированное пятиразовое питание, круглосуточный питьевой режим);

условий проживания и отдыха, включая водоемы и бассейны;

безопасности питьевой воды (профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды);

обработки территории и помещений - против грызунов, насекомых, клещей и гнуса.



