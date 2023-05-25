Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 10 тысяч детских лагерей откроются в летнем сезоне

    25 Мая 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила об открытии летних лагерей для оздоровления детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным акиматов, в этом летнем сезоне планируется открытие свыше 10 тысяч лагерей, из них более 11 тысяч пришкольных, 236 загородных оздоровительных лагерей, на базе которых будет оздоровлено до 2,8 млн детей. На уровне ПМСП будет организован медицинский осмотр выезжающих детей, в том числе проверка иммунного статуса, эпидокружения (отсутствии контактов с инфекционными больными), с выдачей справок о состоянии здоровья», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

    По ее словам, медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников.

    Министр напомнила, что до начала заезда детей, все загородные лагеря обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее их соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, в части обеспечения:

    медицинского обслуживания детей до заезда (прививочный паспорт, справка о здоровье и др.) и во время пребывания в лагере (наблюдение);

    медицинского осмотра персонала;

    условий и безопасности приготовления и приема пищи (сбалансированное пятиразовое питание, круглосуточный питьевой режим);

    условий проживания и отдыха, включая водоемы и бассейны;

    безопасности питьевой воды (профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды);

    обработки территории и помещений - против грызунов, насекомых, клещей и гнуса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минздрав РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Чем занять детей на летних каникулах в СКО
    Мурал в память о пожарном Мейржане Айманове появился в Павлодаре
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз