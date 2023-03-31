Более 10 тысяч деревьев высадят весной в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались ежегодные посадки деревьев лиственных и хвойных пород. Весной планируется высадить свыше 10 тысяч саженцев, в том числе и в рамках акции «Зеленый двор» с участием жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города, всего жителям будет выдано 2638 саженцев. Раздача саженцев вязи, катальпы, ясени и березы запланирована на 1, 2 и 8, 9 апреля. После посадки на территории общего пользования участники акции обязуются обеспечить уход за зелеными насаждениями в течение трех лет.

В целом, сезон посадок продлится до конца мая. Основные же посадки саженцев в Алматы состоятся в осенний период 2023 года: планируется высадить свыше 300 тысяч деревьев. Большая часть деревьев будет высажена в Алатауском и Наурызбайском районах.



