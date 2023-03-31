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    Более 10 тысяч деревьев высадят весной в Алматы

    31 Марта 2023, 21:43

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начались ежегодные посадки деревьев лиственных и хвойных пород. Весной планируется высадить свыше 10 тысяч саженцев, в том числе и в рамках акции «Зеленый двор» с участием жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате города, всего жителям будет выдано 2638 саженцев. Раздача саженцев вязи, катальпы, ясени и березы запланирована на 1, 2 и 8, 9 апреля. После посадки на территории общего пользования участники акции обязуются обеспечить уход за зелеными насаждениями в течение трех лет.

    В целом, сезон посадок продлится до конца мая. Основные же посадки саженцев в Алматы состоятся в осенний период 2023 года: планируется высадить свыше 300 тысяч деревьев. Большая часть деревьев будет высажена в Алатауском и Наурызбайском районах.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология
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