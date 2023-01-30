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    Более 10 тысяч человек в Казахстане подали заявку на процедуру банкротства

    30 Января 2023, 14:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогнозом о том, сколько человек в Казахстане могут объявить себя банкротами, поделились в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Максимально 1 миллион 100 тысяч человек может попасть (под банкротство - прим.). Но это максимальное количество, которое может попасть. Это дело добровольное, и я более чем уверен, что большинство граждан, учитывая, что статус «банкрот» - как черная метка - взвешенное решение будут принимать. Учитывая, что будет пятилетнее ограничение по получению кредита и 7 лет в реестре будет состоять банкротом. Мы прогноз о том, что придет именно миллион человек, не можем сделать. Но по тем заявкам, которые ежедневно поступают в течение 25 дней с января, обратилось более 10 тысяч человек, которые изъявляют желание», - сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК.

    30 декабря 2022 года Главой государства был подписан Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Действовать он начнет по истечении 60 дней после его официального опубликования. Это означает, что граждане имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство c 3 марта 2023 года.

    Ранее сообщалось, что количество заемщиков по ипотечным кредитам, которые потенциально могут воспользоваться процедурой банкротства в Казахстане, составляет около 6,5 тысяч человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Банки Минфин РК Банкротство
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