Более 10 тысяч человек в Казахстане подали заявку на процедуру банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогнозом о том, сколько человек в Казахстане могут объявить себя банкротами, поделились в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Максимально 1 миллион 100 тысяч человек может попасть (под банкротство - прим.). Но это максимальное количество, которое может попасть. Это дело добровольное, и я более чем уверен, что большинство граждан, учитывая, что статус «банкрот» - как черная метка - взвешенное решение будут принимать. Учитывая, что будет пятилетнее ограничение по получению кредита и 7 лет в реестре будет состоять банкротом. Мы прогноз о том, что придет именно миллион человек, не можем сделать. Но по тем заявкам, которые ежедневно поступают в течение 25 дней с января, обратилось более 10 тысяч человек, которые изъявляют желание», - сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на пресс-конференции в СЦК.

30 декабря 2022 года Главой государства был подписан Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Действовать он начнет по истечении 60 дней после его официального опубликования. Это означает, что граждане имеющие долги, смогут подать заявление на банкротство c 3 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что количество заемщиков по ипотечным кредитам, которые потенциально могут воспользоваться процедурой банкротства в Казахстане, составляет около 6,5 тысяч человек.



