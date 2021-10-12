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    Более 10 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в РК в 2021 году

    12 Октября 2021, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие тенденции отмечаются в строительной отрасли, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие 9 месяцев объем выполненных строительных работ вырос на 9,7% и строительная отрасль демонстрирует высокие темпы роста», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, положительный рост показателя зафиксирован по всем регионам.

    «Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматы, а также в Мангистауской и Акмолинской областях. По вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется положительная динамика. За январь-август т.г. введено 10,4 млн. кв. м жилья. Рост показателя составил 8%», - отметил министр.

    «Положительная динамика зафиксирована в 14 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях», - заключил глава Миннацэкономики.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье
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