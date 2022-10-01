Более 1 млн тенге вручили лучшим педагогам Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии профессионального праздника во Дворце культуры горняков города Караганды чествовали педагогов области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек поздравил их и вручил нагрудные знаки и почетные грамоты за вклад в развитие образования.

«Люди, посвятившие свою жизнь профессии учителя, неслучайно пользуются особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни ни достиг человек, важнейшую роль в его становлении как личности играют его учителя. Отдельные слова благодарности – нашим ветеранам образования, кто продолжает трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию. Спасибо за ваш бесценный труд и верность выбранному делу! Со стороны государства делается немало для поднятия престижа педагогической профессии. За последние три года зарплата учителей выросла на 75 %, доплату до 50 % за категорию получают порядка 60 % педагогов», - сказал Женис Касымбек.

В области уделяется особое внимание развитию образования в сельских районах. За последние два года жильем обеспечены 126 молодых специалистов. Также при трудоустройстве они получают подъемные средства в размере 100 месячных расчетных показателей.

Женис Касымбек за успехи на педагогическом поприще вручил работникам образования нагрудные знаки «Қарағанды облысының білім беру саласының құрметті педагогы». Областной знак отличия учредили несколько лет назад для повышения престижа учительского труда. К нему прилагается денежное вознаграждение – более миллиона тенге.

В этом году знака отличия «Қарағанды облысының білім беру саласының құрметті педагогы» удостоены пять педагогов:

1. Серикбол Шатинов, директор и преподаватель общепрофессиональных дисциплин технических специальностей в Карагандинском машиностроительном колледже;

2. Дидар Торекелдина, учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы № 61 города Караганды;

3. Сергей Зубрин, учитель информатики опорной школы (ресурсный центр) на базе гимназии № 9 Осакаровского района;

4. Жанат Базарбаева, учитель истории женской гимназии города Темиртау;

5. Арарат Есмаганбетов, директор, учитель математики и информатики школы-лицея имени А. Букейханова города Шахтинска.

У каждого из них за плечами многолетний опыт работы и свои особенные заслуги. Каждый из них вложил душу в воспитание подрастающего поколения.

Учитель казахского языка и литературы общеобразовательной школы № 61 Караганды Дидар Торекелдина в профессии уже 27 лет. Свой трудовой путь начала в 18 лет в малокомплектной школе Каркаралинского района.

«Сразу после школы я поступила на заочное отделение филологического факультета университета. В те годы была большая нехватка педагогов, и меня взяли на работу по справке об обучении в вузе. С тех пор моя жизнь неразрывно связана с детьми. Я этим живу, люблю свою профессию. За годы работы более 20 моих учеников занимали призовые места и побеждали на различных республиканских конкурсах. Сегодняшнюю награду я посвящаю им. Это наша общая победа, ведь труд учителя оценивается по достижениям учеников», – говорит Дидар Торекелдина.

Директор школы-лицея имени А. Букейханова города Шахтинска Арарат Бесмаганбетов – уроженец Нуринского района. 26 лет отработал в сфере образования. С будущей профессией он определился еще в школе.

«Я с 21 года в профессии. Работу свою люблю, это был мой осознанный выбор. Работа учителя – нелегкая, но я рад, что выбрал этот путь. Ученики нашего лицея показывают хорошие результаты, занимают призовые места на различных конкурсах, олимпиадах. И эта награда сегодня – результат работы всего моего коллектива. Я поздравляю всех педагогов с праздником!» – сказал Арарат Бесмаганбетов.

Также за высокие достижения в профессиональной деятельности десять педагогов региона удостоены почетных грамот акима области, шестеро – нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», пятеро награждены знаком «Еңбек ардагері» и четыре человека – «Білім беру ісінің Құрметті қызметкері».