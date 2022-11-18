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    Более 1 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане

    18 Ноября 2022, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 1 октября в Казахстане зарегистрировано более 1 млн случаев ОРВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на стабильную ситуацию по коронавирусной инфекции, на сегодня мы находимся в очередном подъеме ОРВИ и гриппа (…) Если характеризовать ситуацию, складывающую сегодня по ОРВИ и гриппу, то зарегистрировано с 1 октября более 1 млн случаев ОРВИ. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в принципе, заболеваемость на одном уровне. Что касается гриппа, на сегодня лабораторно подтверждено более 1000 случаев гриппа», - сообщила вице-министр здравоохранения РК — главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на заседании Центральной избирательной комиссии РК.

    Она отметила, что в этом эпидсезоне циркуляция вирусов гриппа началась раньше, чем обычно. На сегодня зарегистрированы случаи гриппа как «А», так и «В». Генотипирование показало, что вирусы гриппа аналогичны тем, которые сегодня применяются для вакцинации в Казахстане.

    По ее словам, все регионы Казахстана в «зеленой» зоне по COVID-19. Ежедневно регистрируется до 70 случаев коронавирусной инфекции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Здравоохранение
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