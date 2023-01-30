Более 1,8 тысячи сайгаков изымут из природных условий для научных исследований

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким поделился планами по изъятию сайгаков для научных исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотели дать разъяснения по научному изъятию сайгаков, чтобы представители научных организаций прокомментировали, для каких целей они хотят изъять животных», - сказал Андрей Ким перед брифингом в «Казгидромете».

По его словам, основные цели мероприятия – изучение популяции сайгаков в целом, рассмотрение вопроса дальнейшего использования животных для сельхозназначения, вопрос одомашнивания данного животного с дальнейшим введением в сельхозкультуру.

«Ученые планируют в этих целях изъять детенышей сайги для содержания в полувольном вольере. Планируется использовать, выращивать, изучать их. При обосновании указано 1815 голов – это тот документ, который поступил в комитет. Данная квота складывается из заявок научных организаций», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что научная квота на изъятие сайгаков для содержания в питомниках и изучения предусмотрена в РК.



