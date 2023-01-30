Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 1,8 тысячи сайгаков изымут из природных условий для научных исследований

    30 Января 2023, 11:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Андрей Ким поделился планами по изъятию сайгаков для научных исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы хотели дать разъяснения по научному изъятию сайгаков, чтобы представители научных организаций прокомментировали, для каких целей они хотят изъять животных», - сказал Андрей Ким перед брифингом в «Казгидромете».

    По его словам, основные цели мероприятия – изучение популяции сайгаков в целом, рассмотрение вопроса дальнейшего использования животных для сельхозназначения, вопрос одомашнивания данного животного с дальнейшим введением в сельхозкультуру.

    «Ученые планируют в этих целях изъять детенышей сайги для содержания в полувольном вольере. Планируется использовать, выращивать, изучать их. При обосновании указано 1815 голов – это тот документ, который поступил в комитет. Данная квота складывается из заявок научных организаций», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что научная квота на изъятие сайгаков для содержания в питомниках и изучения предусмотрена в РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Наука Животные Сайгак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Популяцию сайги изучат международные эксперты
    Нужны специализированные комбинаты для производства мяса сайгаков – ученый
    750 млн тенге планируют выделить на изучение сайгаков в полувольных условиях
    Казахстанский ученый предлагает повторно использовать воду промышленных предприятий
    Популярное
    1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    2 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    3 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
    5 Как обучают саперов в казахстанской армии
    Новости партнеров