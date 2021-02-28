Более 1,5 тысяч некоммерческих организаций и общественных фондов действуют в ВКО

УСТЬ-КАМЕГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане под эгидой «Марафона добрых дел» прошел ряд мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

Как отметила исполнительный директор ОЮЛ «Гражданский альянс ВКО» Ольга Бобрышева, впервые на международном уровне Всемирный день НПО отмечался 27 февраля 2014 года в Хельсинки.

«За 30 лет Независимости РК сеть неправительственных организаций выросла от 100 НПО до 22-х тысяч. В 2020 году Указом Президента утвержден новый стратегический документ, определяющий основные направления развития гражданского сектора в долгосрочной перспективе — Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан», – сообщила Ольга Бобрышева.

Согласно данным управления внутренней политики области, в 2020 году в регионе деятельность осуществляли более 1500 некоммерческих организаций и общественных фондов.

В этот же период в Базе данных общественных организаций Министерства информации и общественного развития было зарегистрировано 959 НПО. Это позволяет им участвовать в системе государственного социального заказа, а также в формировании, мониторинге и оценке текущих проектов.

Так, Гражданский альянс ВКО - организация, выступающая самостоятельной диалоговой и ресурсной площадкой, включается в законотворческие, социальные, волонтёрские, исследовательские инициативы, держа руку на пульсе значимых изменений в стране.

«На сегодня неправительственным сектором в области активно реализуются совместные социальные проекты, направленные на повышение качества жизни граждан посредством финансовых инструментов государственной поддержки гражданских инициатив: государственный социальный заказ, грантовое финансирование, премии для НПО», - добавила Ольга Бобрышева.

Всего же по области в прошлом году реализовался 81 проект на сумму 532,7 млн тенге. Это проекты в сфере молодёжной политики, гендерного образования, развития местного самоуправления, защиты прав и интересов граждан, укрепления общественного согласия.

В рамках марафона добрых дел в городах и районах области прошли онлайн-семинары, тренинги, мастер-классы и лекции по развитию гражданского общества, местного самоуправления, поддержке социально-уязвимых слоёв населения.



