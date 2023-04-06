Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Более 1,5 млрд тенге вложили в прокладку оптоволокна в жилых массивах столицы

    6 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своих Посланиях и поручениях Глава государства неоднократно поднимал вопрос обеспечения населения качественным доступом к высокоскоростному интернету. В этих целях акиматом столицы совместно с операторами связи и Министерством цифрового развития на постоянной основе проводятся работы по улучшению качества связи и интернета в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    На сегодня ведутся работы по обеспечению каждого жителя столицы высокоскоростным интернетом. Особое внимание также уделяется 16 жилым массивам столицы. Здесь отсутствует кабельная канализация, что усложняет работу. В прошлом году акиматом было принято решение по прокладке волоконно-оптических линий связи по линиям электропередач. Совместно с АО «Астана-РЭК» проработан вопрос по проведению оптических линий связи по опорам электропередач и освещения в жилых массивах столицы за счет полного финансирования инвесторов.

    Акимат провел работу по поиску инвесторов, которые готовы прокладывать ВОЛС в жилых массивах. Сегодня их жителям с помощью волоконно-оптических линий связи предоставляются услуги высокоскоростного интернета и цифрового телевидения. Инвесторы используют современную технологию GPON, которая проходит по столбам освещения и линиям электропередач. Стоит отметить, что общая сумма инвестиций составляет уже более 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Интернет Акимат Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правила кибербезопасности распространят на абсолютное большинство землян
    У тезки Касым-Жомарта Токаева появилась связь 4G
    Вовремя завершить проект по прокладке линии связи по дну Каспия поручил Президент Казахстана
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 Запрос в отношении ArсelorMittal направил в органы Люксембурга Казахстан
    Новости партнеров