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    Болат Жамишев: Вся деятельность Фонда «Қазақстан халқына» будет прозрачной

    19 Января 2022, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев заявил, что вся его деятельность будет прозрачной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Деньги будут расходоваться на те цели, которые будут контролироваться народом. Поскольку, вся деятельность Фонда будет прозрачной. Цели, на которые будут направляться деньги, актуальные для нашей страны, для нашего народа», - рассказал Болат Жамишев в эфире программы «Ошакбаев LIVE» на телеканале «Хабар 24».

    Болат Жамишев вместе с тем прокомментировал, что его в качестве председателя правления Фонда избрал попечительский совет.

    15 января сообщалось, что Болат Жамишев был назначен на пост председателя общественно социального фонда «Қазақстан халқына».

    В эфире программы председатель правления фонда «Қазақстан халқына» рассказал , как создавался фонд и как был определен состав попечительского совета.

    Напомним, общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына» был создан по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность Минздрав РК Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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