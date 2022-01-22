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    Болат Жамишев о фонде «Қазақстан Халқына»: Это не налог, а добровольные перечисления

    22 Января 2022, 12:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев рассказал, что перечисления будут осуществляться в рамках налоговых льгот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я видел в некоторых сообщениях, что некоторыми людьми это воспринимается как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, что это не налог, это добровольные перечисления предприятий. Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, если эти деньги направляются на благотворительность. Я полагаю, что в рамках налоговых льгот будут осуществляться перечисления. Поэтому, никаким образом на повышении цен эти перечисления не отразятся», - пояснил во время брифинга в СЦК Болат Жамишев.

    Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына».

    За период с 16 по 19 января 2022 года (включительно) в Общественный фонд поступило 29,3 млн тенге от 16 167 казахстанцев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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