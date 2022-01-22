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    Болат Жамишев о фонде «Қазақстан Халқына»: Деньги пойдут напрямую получателям помощи

    22 Января 2022, 13:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Болат Жамишев заявил, что поступающие деньги в фонд пойдут напрямую получателям помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи. Для этого потребуется большой штат и филиальная сеть. У нас в стране действует большое количество общественных организаций, занимающихся теми вопросами, на которые нацелена деятельность фонда. Фонд станет их партнером и будет работать через них. При этом исключается использование фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи», - сказал Болат Жамишев в ходе брифинга СЦК.

    По информации главы фонда, уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения через единый электронный портал. Этот портал, как пояснил Болат Жамишев, станет каналом связи с населением и благотворительными организациями.

    Болат Жамишев уточнил, что фонд будет партнером благотворительных организаций.

    «Деньги перечислять мы будем непосредственно получателям помощи. Деньги не будут поступать на счета каких-либо других благотворительных организаций, посредников. Речь идет о взаимном сотрудничестве, для того, чтобы наилучшим образом оказывать благотворительную помощь населению», - отметил Б. Жамишев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Благотворительность Общество Фонд «Қазақстан халқына»
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