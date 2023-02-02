Болат Байшуаков стал директором Казахского газоперерабатывающиего завода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директором ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» (КазГПЗ) назначен Байшуаков Болат Армиевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

Б.Байшуаков ранее занимал позиции главного инженера — заместителя директора КазГПЗ, где отвечал за организацию производственной деятельности завода. Имеет опыт работы в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», где курировал производственную деятельность КазГПЗ, более 20 лет проработал на Жанажольском нефтегазоперерабатывающем комплексе АО «СНПС-Актобемунайгаз», где прошел все ступени карьеры от оператора технологических установок до главного технолога предприятия.

Экс-генеральный директор КазГПЗ Тулепов Накберген Аманбаевич переводится на должность заместителя директора КазГПЗ — руководителя дирекции строящегося нового газоперерабатывающего завода в г.Жанаозен.





Фото: пресс-служба АО НК «КазМунайГаз»