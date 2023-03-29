Болат Акчулаков оценил свою работу на посту министра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - И.о министра энергетики Болат Акчулаков ответил на вопрос, есть ли у него шансы попасть в новый состав Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не знаю. Если честно, госслужба - это сложная работа. Мы с семьей даже не видимся», - ответил журналистам после заседания первой сессии Парламента VIII созыва Болат Акчулаков.

Он также прокомментировал вопрос касательно оценки своей работы на посту министра энергетики.

«По пятибалльной системе, чтобы совсем двоечником не быть, тройку, наверное, точно. Нельзя же себя переоценить и недооценить», - считает Болат Акчулаков.

Вместе с тем, он ответил на критику Главы государства в адрес министров. Ранее Глава государства в своем выступлении заявил, что министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных.

«Раньше были какие-то инициативные вещи, придется сделать, чтобы это было обязательным. Думаю вопросов меньше не станет. Подотчетность, понятно, обязательное условие нашей работы. Так в принципе и работаем», - резюмировал Болат Акчулаков.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.



