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      Северо-Казахстанская область

    Большую сельхозярмарку организовали в Петропавловске

    11 Марта 2023, 19:16

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 11-го марта прошла областная сельскохозяйственная ярмарка «Наурыз жәрмеңкесі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ярмарке приняли участие более 100 предприятий из районов и города Петропавловска. Они привезли более 85 наименований продуктов питания.

    В том числе мясо и колбасные изделия, молоко и молочные продукты, муку и крупы, мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу.

    Крупные агроформирования региона представили мясную продукцию собственного производства и корма для сельскохозяйственных животных.

    Цены на продукцию были немного ниже рыночных.

    Яйца категории С0 можно было приобрести по 400 тенге за десяток (в супермаркете – 500-520 тенге), конину – 2 700 тенге за килограмм, лук – 150 тенге, картофель – 100 тенге. Свинину в среднем продавали по 1 750 тенге за килограмм, говядину – 1 800 тенге, баранину – 2 100 тенге за килограмм.

    Здесь же на площади по улице Жумабаева, где проходила ярмарка, организовали концерт, работали несколько импровизированных шашлычных.

    Фото автора

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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