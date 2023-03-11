Большую сельхозярмарку организовали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 11-го марта прошла областная сельскохозяйственная ярмарка «Наурыз жәрмеңкесі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ярмарке приняли участие более 100 предприятий из районов и города Петропавловска. Они привезли более 85 наименований продуктов питания.

В том числе мясо и колбасные изделия, молоко и молочные продукты, муку и крупы, мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу.

Крупные агроформирования региона представили мясную продукцию собственного производства и корма для сельскохозяйственных животных.

Цены на продукцию были немного ниже рыночных.

Яйца категории С0 можно было приобрести по 400 тенге за десяток (в супермаркете – 500-520 тенге), конину – 2 700 тенге за килограмм, лук – 150 тенге, картофель – 100 тенге. Свинину в среднем продавали по 1 750 тенге за килограмм, говядину – 1 800 тенге, баранину – 2 100 тенге за килограмм.

Здесь же на площади по улице Жумабаева, где проходила ярмарка, организовали концерт, работали несколько импровизированных шашлычных.

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