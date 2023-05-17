Большой пчелиный рой напал на местных жителей в Лос-Анджелесе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два человека попали в больницу после нападения пчелиного роя на жителей в районе Энсино в Лос-Анджелесе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Los Angeles Times.

Офицер полиции, прибывший на помощь по вызову на место происшествия, тоже пострадал от укусов насекомых. В сети появились кадры, на которых видно, как офицер пытается отогнать от себя пчел, падает на землю, а когда он пытается встать, то падает во второй раз.

Среди жителей воцарился хаос и давка. Спасатели стали поливать рой пчел пеной.

Позже на место происшествия вызвали профессиональных пчеловодов.



