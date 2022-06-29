Большинство заболевших КВИ в Алматы не были вакцинированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 16 по 28 июня в Алматы зарегистрировано 352 инфицированных коронавирусной инфекцией (КВИ), 222 из них (63 %) не были привиты. Всего с начала года в городе зарегистрировано 55 тыс. 322 случая КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.

Совместным приказом управления общественного здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы от 24 июня 2022 года количество коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом, увеличено до 135.

По состоянию на утро 29 июня 2022 года в инфекционных стационарах находятся 48 пациентов. В числе госпитализированных – 10 беременных женщин, все они не были вакцинированы. На домашнем карантине находятся 269 пациентов, почти 80 % из них не получали вакцину.

Среди инфицированных преобладает штамм «стелс-омикрон». Предположительно, данная мутация циркулирует на сегодня и вызывает прогрессирующий рост инфекции. Клиническая картина у заболевших характеризуется преимущественно легким течением с преобладанием катаральных явлений: повышение температуры тела, кашель, боль в горле, слабость и др.

На сегодня в городе функционируют 96 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 103 прививочные бригады.

Для прохождения вакцинации в Алматы имеются дозы следующих препаратов: QazVac, Vero Cell, Pfizer.