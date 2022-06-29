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    Большинство заболевших КВИ в Алматы не были вакцинированы

    29 Июня 2022, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 16 по 28 июня в Алматы зарегистрировано 352 инфицированных коронавирусной инфекцией (КВИ), 222 из них (63 %) не были привиты. Всего с начала года в городе зарегистрировано 55 тыс. 322 случая КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.

    Совместным приказом управления общественного здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы от 24 июня 2022 года количество коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом, увеличено до 135.

    По состоянию на утро 29 июня 2022 года в инфекционных стационарах находятся 48 пациентов. В числе госпитализированных – 10 беременных женщин, все они не были вакцинированы. На домашнем карантине находятся 269 пациентов, почти 80 % из них не получали вакцину.

    Среди инфицированных преобладает штамм «стелс-омикрон». Предположительно, данная мутация циркулирует на сегодня и вызывает прогрессирующий рост инфекции. Клиническая картина у заболевших характеризуется преимущественно легким течением с преобладанием катаральных явлений: повышение температуры тела, кашель, боль в горле, слабость и др.

    На сегодня в городе функционируют 96 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 103 прививочные бригады.

    Для прохождения вакцинации в Алматы имеются дозы следующих препаратов: QazVac, Vero Cell, Pfizer.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Акимат Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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