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    Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины

    13 Ноября 2022, 19:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Большинство заболевших гриппом в Атырауской области - беременные женщины. Среди детей заболевших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    «В новом эпидемиологическом сезоне, который начинается с 1 октября, в области официально зарегистрировано семь человек, заболевших гриппом. Среди них грипп выявили у пятерых беременных женщин и двоих взрослых жителей региона. Среди детей заболевших нет. За весь прошлый эпидемиологический сезон было выявлено семь случаев заболевания гриппом. В том числе у двоих детей, не достигших 14 лет»,- сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    В регионе закуплено и доставлено в медицинские учреждения 65 тысяч доз вакцины от гриппа.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Здравоохранение
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