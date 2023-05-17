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    Больших изменений в энергетической политике ждут международные эксперты от Центральной Азии

    17 Мая 2023, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент NNWI Тим Йео подчеркнул важность развития безуглеродной энергетики в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша организация была создана в 2015 году, и ее задача заключается в том, чтобы обеспечить широкую осведомленность относительно атомной энергетики, именно в части изменения климата. Вплоть до прошлого года институт главным образом фокусировал свое внимание на европейских странах. Но затем мы поняли, что большой частью нашей работы является именно Центральноазиатский регион», - сказал Тим Йео на конференции по обсуждению устойчивой энергетической безопасности в регионе.

    Эксперт заявил, что организация ждет больших изменений в Центральной Азии в данном направлении.

    «Мы считаем, что изменение климата будет являться основным флагманом энергетической политики по всему миру. И Центральная Азия в этом смысле очень интересный регион – здесь мы можем наблюдать изменения, которые грядут в ближайшие несколько лет. И мы хотим быть их свидетелями», - добавил Т. Йео.

    The New Nuclear Watch Institute (NNWI) – исследовательский центр, который при поддержке атомной отрасли занимается вопросами международного развития ядерной энергетики как средства для правительств по обеспечению долгосрочных потребностей своих стран в устойчивой энергии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология
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