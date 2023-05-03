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    Большие инвесторы не могли зайти в Казахстан из-за пробелов в законах – Динара Шукижанова

    3 Мая 2023, 14:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Динара Шукижанова прокомментировала ратификацию Парламентом Казахстана поправок в соглашение Таможенного союза о свободных экономических зонах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По ее мнению, ратификация протокола позволяет унифицировать законодательство в рамках Евразийского экономического союза и урегулировать пробелы, с которыми сталкиваются действующие предприятия.

    «Работа СЭЗ теперь гармонизирована, теперь единые правила. Ряд бизнесменов обращался к нам. У них были сложности с точки зрения реализации проектов, в том числе юридические. Они жаловались на то, что в документах были прописаны разные правила, и они не знали, на какой из них ссылаться. Когда реализуется крупный инвестиционный проект, мелочей не бывает, нужно опираться на базовый документ. Во время обсуждений вопросов касательно СЭЗ в рамках рабочей группы мы говорили о том, как много больших инвесторов не смогли зайти из-за того, что законодательство не было отрегулировано в той или иной мере», - сказала она в эфире телеканала Jibel Joly.

    Ранее сообщалось, что принятый депутатами Мажилиса законопроект направлен на ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. Протокол был подписан на заседании Совета Евразийской экономической комиссии 19 октября 2021 года. Основной целью протокола является внесение изменений по тексту и в ряде статей соглашения, основываясь на Договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и принимая во внимание положения Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Экономика Инвестиции JIBEK JOLY
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