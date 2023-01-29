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    Больше суток остаются без воды несколько микрорайонов Петропавловска

    29 Января 2023, 12:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске специалисты ТОО «Кызылжар су» больше суток устраняют последствия аварии на водоводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе городского отдела жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что в ходе детального обследования водовода выявили дополнительный объем работ. На устранение повреждения потребовалось больше времени. Ранее планировалось, что водоснабжение восстановят в 03:00 ночи.

    «Подача воды возобновится в ближайшее время. Задействовано 35 человек и 17 единиц техники», - проинформировали в пресс-службе.

    Повреждение на юго-восточном водоводе диаметром 800 мм произошло утром 28 января. Без воды остаются дома в Рабочем поселке, микрорайоне «Береке» и в районе вокзала.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Петропавловск
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