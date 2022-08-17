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    Больше крупногабаритных школ появится в Нур-Султане

    17 Августа 2022 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О переходе столицы на крупногабаритные школы сообщил аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году мы в пилотном режиме перешли на крупногабаритные школы. Раньше самая большая школа в «односменку» содержала 1,2 тыс. мест, при двухсменке – 2,4 тыс. Мы построили уже шесть школ на 2 тыс. мест, при двухсменке каждая обеспечивает 4 тыс. мест. И мы видим, что это правильный подход, потому что надо подводить инженерные сети, найти землю, особенно где уплотненная застройка нужно строить школы. И мы сейчас совместно с центральными госорганами приняли такое решение», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата.

    По его словам, необходимо ежегодно строить до 15 школ.

    «На прошлой неделе получили одобрение Премьер-Министра, теперь будем максимально строить школы на 2 тыс. мест, где имеется такая возможность. Потому что, вопрос по школам будет остро стоять на повестке дня. И каждый год мы должны строить от 10 до 15 школ, как минимум. Уповать на бюджет тоже нельзя», - отметил аким.

    «Как я уже сказал, мы рассматриваем три источника финансирования – первый это бюджетное финансирование, второй – ГЧП, третий – частное финансирование. Потому что мы видим, что на частные школы также есть спрос, и частные инвесторы строят школы за свои деньги. У нас есть и иностранные инвесторы, которые строят частные школы по международным стандартам», - добавил А. Кульгинов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Нур-Султан #Образование #Акимат #Строительство #Общество
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