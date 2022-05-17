Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Больше 85 человек пострадали при столкновении двух поездов в Испании

    17 Мая 2022, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Испании столкнулись грузовой и пассажирский поезда, в результате чего погиб машинист и 85 человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Independent.

    Авария произошла вечером в час пик в Каталонии примерно в 15 км от Барселоны. Грузовой поезд, перевозивший калий, сошел с рельсов при въезде на станцию Сан-Бой-де-Льобрегат на северо-востоке Испании, после чего врезался в переднюю часть пассажирского поезда, который выезжал с вокзала.

    По данным испанских властей, аварийные бригады помогли эвакуировать около 100 человек из пассажирского поезда. Машинист погиб, двое получили тяжелые ранения, у остальных легкие травмы.

    Кожыбаев Рустем

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Происшествия Испания Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи