Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Большая часть занятого населения сконцентрирована в АПК и секторе услуг  - Алихан Смаилов

    21 Июня 2022, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство казахстанцев заняты в низкопроизводительных отраслях экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня большая часть занятого населения страны сконцентрирована в низкопроизводительных отраслях: в сельском хозяйстве и в секторе услуг. Это объясняется тем, что в экономике создаются рабочие места, не требующие навыков высокого уровня, что влияет на производительность и оплату труда», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, производительность труда в экономике составляет 8,2 млн тенге на 1 человека, при этом в сельском хозяйстве - 3,3 млн тенге на 1 человека, в секторе услуг – 6,8 млн тенге на 1 человека, тогда как в обрабатывающей промышленности – 19,5 млн тенге на 1 человека.

    «Одной из основных причин, препятствующей росту доходов, является низкая квалификация рабочей силы. В этой связи задача по повышению производительности труда в экономике будет решаться через повышение производственных навыков рабочей силы, создание высокопроизводительных рабочих мест, а также стимулирование развития обрабатывающей промышленности, поскольку развитие и инвестиции в обрабатывающую промышленность оказывают наибольший мультипликативный эффект на экономику, способствуя развитию смежных отраслей и ускоряя процессы импортозамещения, цифровизации и автоматизации производств», - добавил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Общество Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами