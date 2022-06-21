Большая часть занятого населения сконцентрирована в АПК и секторе услуг - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство казахстанцев заняты в низкопроизводительных отраслях экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня большая часть занятого населения страны сконцентрирована в низкопроизводительных отраслях: в сельском хозяйстве и в секторе услуг. Это объясняется тем, что в экономике создаются рабочие места, не требующие навыков высокого уровня, что влияет на производительность и оплату труда», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, производительность труда в экономике составляет 8,2 млн тенге на 1 человека, при этом в сельском хозяйстве - 3,3 млн тенге на 1 человека, в секторе услуг – 6,8 млн тенге на 1 человека, тогда как в обрабатывающей промышленности – 19,5 млн тенге на 1 человека.

«Одной из основных причин, препятствующей росту доходов, является низкая квалификация рабочей силы. В этой связи задача по повышению производительности труда в экономике будет решаться через повышение производственных навыков рабочей силы, создание высокопроизводительных рабочих мест, а также стимулирование развития обрабатывающей промышленности, поскольку развитие и инвестиции в обрабатывающую промышленность оказывают наибольший мультипликативный эффект на экономику, способствуя развитию смежных отраслей и ускоряя процессы импортозамещения, цифровизации и автоматизации производств», - добавил Премьер.



