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    Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира

    17 Марта 2023, 04:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Алихан Нурзак провел свой первый бой на молодежном Кубке мира в Будве (Черногория) и нокаутировал соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов Алихан Нурзак встретился с мексиканцем Сэмюэлем Агиларом Эррерой и одержал победу нокаутом.

    Таким образом, Алихан Нурзак вышел в полуфинал, что автоматически делает его как минимум бронзовым призером молодежного первенства.

    Полностью заявка мужской сборной Казахстана на молодежный Кубок мира-2023 выглядит так: Аманат Нурлыбек (48 кг), Ислам Машкентаев (51 кг), Жансери Кошербаев (54 кг), Нурбек Мурсал (67 кг), Онер Сеилхан (67 кг), Санжар-Али Бегалиев (71 кг), Ислам Советов (71 кг), Алихан Нурзак (75 кг), Дихан Шайкыбеков (75 кг), Даулет Тулемисов (80 кг), Нуржан Думан (92 кг), Ерсултан Сапар (+92 кг).


    Напомним, другой казахстанский боксер Ислам Советов первым из сборной стартовал на молодежном Кубке мира-2023 в Будве. В 1/8 финала в весовой категории до 71 килограммов он встретился с сербом Николой Цветковичем и уверенно победил его единогласным решением судей - 5:0, причем четверо судей отдали казахстанцу преимущество более чем в три очка.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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