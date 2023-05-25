Богатейший человек планеты обеднел на 11 миллиардов долларов за день

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял 11,2 миллиарда долларов США из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NDTV.com.

Богатство основателя французской транснациональной компании LVMH, в которую входят такие торговые марки, как Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior, на протяжении большей части 2023 года стремительно росло, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, также резко выросли.

Во вторник же ситуация несколько поменялась. Акции LVMH упали на 5% в Париже — больше, чем за год. В общей сложности европейский сегмент предметов роскоши потерял около 30 миллиардов долларов США за день.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, даже с учетом данного падения состояние французского миллиардера по-прежнему составляет 191,6 миллиарда долларов США. В этом году он добавил «скромные» 29,5 миллиардов долларов США к своем состоянию.

Кстати, разрыв между состояниями Бернара Арно и Илона Маска, второго самого богатого человека на планете, сократился до 11,4 миллиарда долларов США.



