Боевые корабли уничтожили морские и воздушные цели в акватории Каспийского моря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Учения прошли под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На первом этапе части и подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности с выходом специальной техники и кораблей в районы боевого применения.

На втором этапе был определен замысел учения, командным составом принято решение на выполнение боевых действий. На третьем – корабли вышли в указанные районы, моряки отработали вопросы отражения средств воздушного нападения противника, организовали противокорабельную и противоминную оборону с практическими стрельбами по различным целям. В ходе маневров были задействованы истребители фронтовой авиации, управление которыми осуществлялось с корабельного пункта.

«Учения проводились с учетом специфики современных вооруженных конфликтов. Личный состав экипажей действовал грамотно и слаженно. Поставленные задачи были выполнены в полном объеме», – резюмировал командир дивизиона разнородных кораблей капитан 3 ранга Бауыржан Баймуханов.

В учениях были задействованы ракетно-артиллерийские корабли, Военно-морских сил, самолеты Су-27 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Военно-воздушных сил. Подобные учения под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами по плану боевой подготовки проводятся несколько раз в год