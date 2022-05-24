Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Боевую гранату обнаружили в одном из гаражей в Актобе

    24 Мая 2022, 23:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе, в гаражном кооперативе «Авиатор-3», нашли боевую гранату. Начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Днем 24 мая на телефон 102 поступило сообщение о том, что в Актобе в гаражном кооперативе «Авиатор-3» в заброшенном гараже при демонтаже обнаружена граната. На место оперативно выехали экстренные службы. Саперами спецподразделения обнаруженная предположительно боевая граната «Ф-1» изъята. Назначена баллистическая экспертиза», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

    Полицейскими устанавливается прежний владелец гаража. Начато досудебное расследование по ст. 287 ч.3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая