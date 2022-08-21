Боец из РК Сабит Жусупов нокаутировал соперника в первом раунде на турнире Eagle FC 50

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец Сабит Жусупов нокаутировал оппонента из Таджикистана Умиджона Мусаева в первом раунде на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С самого начала стало понятно, что казахстанец более точен и нацелен на победу. Боец из Таджикистана работал размашисто, а потому Жусупов читал его удары заранее. Перевод в партер стал закономерным итогом открытого обмена, где Сабит начал методично наносить удары в голову и корпус оппонента. Так как эффективно защищаться у его оппонента не получалось, вскоре рефери остановил бой.

Как сообщалось ранее, 20 августа прошло взвешивание и битва взглядов между бойцами. «От боя жду только победы. Соперник непростой очень опытный парень, крепкий, за спиной у него много боев. Клетка все покажет, мы тоже не лыком шиты, мы тоже готовимся, тренируемся. Я молод, думаю, что более голоден до побед, чем мой соперник. Победа для меня будет очень значимой», - сказал участник главного боя турнира, казахстанец Дияр Нургожай, который сегодня встретится в клетке с россиянином Константином Андрейцевым.

По словам президента промоушена Eagle FC Шамиля Завурова, для любого бойца подготовка к титульному бою должна быть не меньше двух месяцев. Константин Андрейцев провел свой последний бой месяц назад, но согласился на бой. На место Константина также рассматривался другой российский боец Шамиль Эрдоган, однако он все еще восстанавливается после травмы колена.



