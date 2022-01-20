Блокпосты убирают в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области убирают блокпосты. Однако в области продолжится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 19 января, принято решение о снятии блокпостов во всех районах ЗКО, в том числе и в Уральске.

Однако для обеспечения правопорядка и безопасности на территории области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские будут проверять документы, досматривать транспорт и проводить личный досмотр.

«В этой связи ДП ЗКО призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции», - отметили полицейские.

К слову, демонтажем блокпостов будут заниматься сотрудники отдела ЖКХ.