Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Блокпосты убирают в ЗКО

    20 Января 2022, 00:21

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области убирают блокпосты. Однако в области продолжится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 19 января, принято решение о снятии блокпостов во всех районах ЗКО, в том числе и в Уральске.

    Однако для обеспечения правопорядка и безопасности на территории области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские будут проверять документы, досматривать транспорт и проводить личный досмотр.

    «В этой связи ДП ЗКО призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции», - отметили полицейские.

    К слову, демонтажем блокпостов будут заниматься сотрудники отдела ЖКХ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Общество ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    «Ухажер» из сайта знакомств ограбил жительницу Уральска на первом свидании
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске