Блокираторы и решетки от выпадения детей из окон выдали многодетным семьям в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отдел образования Павлодара и депутат городского маслихата вручили сертификаты на установку пяти блокираторов и пяти решеток четырем многодетным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С наступлением теплых дней актуальным становится вопрос обеспечения безопасности детей. Только за последние три года 31 ребенок выпал из окна, из них восемь детей погибло. В текущем году за последние два месяца в области из окон квартир многоэтажных домов выпало трое детей, от полученных травм двое детей погибло», - сказала заведующая отделом дошкольного образования отдела образования города Павлодара Бактылы Крыкбесова.

В качестве профилактики выпадения детей из окон отделом образования Павлодара совместно с детскими садами города при участии депутата городского маслихата Саниры Жусуповой в торгово-развлекательном центре «Батыр молл» провели вместе с родителями акцию «Бала қауіпсіздігі». В ней приняли участие все детские сады областного центра. Депутаты вручили сертификаты на установку пяти блокираторов и пяти решеток четырем многодетным семьям.

«Эти блокираторы и решетки обеспечат безопасность 18 детей, проживающих в этих семьях. Также руководители дошкольных организаций Павлодара вручили сертификат на установку трех решеток многодетной маме К. Б. Кусаиновой», - отметили в гороно.

В честь Международного Дня защиты детей руководство ТОО «Батыр-Павлодар» предоставило сертификаты на посещение игровой площадки в ТРЦ «Батыр молл» 30 детям из многодетных и малообеспеченных семей.



