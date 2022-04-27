Блогеры и артисты будут нести уголовную ответственность за рекламу финпирамид в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса разработали законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. Об этом заявил спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя деятельность финпирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем недавний трагический случай (самоподжог женщины в Нур-Султане - прим.авт.). Финпирамиды - большая проблема во всех регионах. Потому что люди верят, рекламируют известные вайнеры, артисты, лидеры общественного мнения. Люди несут последние деньги, и затем мы видим результат. Поэтому мы разработали на сегодня законопроект под руководством депутата Ли Юрия Виссарионовича», - сообщил журналистам Ерлан Кошанов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, на сегодняшний день работает группа.

«Я думаю, что в ближайшее время мы примем законопроект. Как раз мы устанавливаем уголовную ответственность за действия вайнеров, артистов, которые рекламируют финансовые пирамиды, зная, что это - мошенническая схема», - сказал спикер.

«Думаю, что законопроект примем в этом году, в первом полугодии мы сможем это сделать», - уточнил Е. Кошанов.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили о начале расследования в отношении руководителей финпирамиды компании Qnet.

20 апреля стало известно, что вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов были взяты под стражу по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital в Алматы.