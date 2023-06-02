Блогеров РК обяжут маркировать рекламный контент специальным знаком

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Пользователей интернета планируют обязать маркировать рекламный контент специальным знаком. Об этом заявил директор департамента государственной политики в сфере СМИ Министерства информации и общественного развития РК Кайнар Ахетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, здесь даются четкие определения, пояснения к субъектам социальных сетей и нескольким терминам в этой области. Во-вторых, планируется рассмотреть требования к владельцам онлайн-платформ. То есть вопросы модерации, монетизации контента на казахском языке, перевода онтерфейса на казахский язык. В-третьих, экономическое рассмотрение сферы интернет-рекламы. В-четвертых, требования к содержанию. Теперь мы считаем, что это позволит обеспечить эффективное сотрудничество на онлайн-платформах в первую очередь для полноценной реализации прав и свобод казахстанцев. Также особое внимание уделяется необходимости маркировки рекламы пользователями, размещающими рекламный контент», - сказал он, презентуя документ в Мажилисе.

Директор департамента также остановился на международной практике регулирования онлайн-рекламы.

«Сейчас мы отмечаем одну-две проблемы в международной практике. Согласно закону, принятому в Германии в 2018 году, медиа-платформы с более чем 2 миллионами подписчиков обязаны удалять вредоносную информацию. По законодательству, принятому странами-участниками Евросоюза 23 апреля 2022 года, предусмотрено установление алгоритмов социальных сетей, предусмотренных механизмами подачи жалоб, рассмотрения обращений, модерации контента и онлайн рекламы», - сказал Кайнар Ахметов.

По его словам, сегодня 12 млн казахстанцев имеют доступ к интернету на своих устройствах.

«Проникновение интернета составляет 85,9 процента. 13 млн 800 тыс. человек в Казахстане станут пользователями социальных сетей. Это более 70 процентов населения Казахстана. В Facebook 2 млн 300 тыс. человек, в Instagram 11 млн 75 тыс. человек, в TikTok 7 млн 26 тыс. пользователей», - уточнил представитель министерства.

Отметим, что в Мажилисе презентовали законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.



