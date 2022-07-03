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    Блогера Махамбета Абжана задержали по подозрению в вымогательстве

    3 Июля 2022, 09:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Махамбета Абжана задержали после получения 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

    «Антикоррупционная служба пресекла преступную деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений.

    3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин М. Абжан задержан с поличным после получения 50 млн тенге и водворен в ИВС ДП Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Проверяется информация о причастности М. Абжана к другим аналогичным преступлениям. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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