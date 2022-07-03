Блогера Махамбета Абжана задержали по подозрению в вымогательстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Махамбета Абжана задержали после получения 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

«Антикоррупционная служба пресекла преступную деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателей под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений.

3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин М. Абжан задержан с поличным после получения 50 млн тенге и водворен в ИВС ДП Нур-Султана», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверяется информация о причастности М. Абжана к другим аналогичным преступлениям. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.