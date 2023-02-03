Блогер Махамбет Абжан приговорен к 9 годам лишения свободы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приговором Специализированного межрайонного суда № 2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

По информации пресс-службы Антикора, 3 июля 2022 года М. Абжан был задержан с поличным при получении 50 миллионов тенге.

Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений.

Ранее Абжан был дважды судим. Более того, судимость по факту мошенничества не погашена.



