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    Блогер из Алматы организовала сеть «элитных эскортниц», занимавшихся проституцией

    6 Июня 2023, 07:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел выявлены «закрытые» социальные сети, через которые в Алматы организовывались «приватные» секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и «эскорт-сопровождение» только для состоятельных мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с УБОП ДП на транспорте установлена и задержана организатор и администратор данных социальных сетей – 25 летняя алматинка, которая осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов.

    Девушкам она обещала перспективу найти «спонсоров», завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило 300 долларов США, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость «встречи» варьировалась от 500 тысяч тенге за один час.

    В результате анализа данных совместно с агентством по финансовому мониторингу установлены обороты ее денежных средств за 2022 год, которые составили свыше 209 млн тенге. Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера, с выставлением публикаций о дорогих подарках в виде автомашин, ювелирных изделий, посещений «элитных» ночных клубов и ресторанов города Алматы, а также неоднократных поездок на зарубежные курорты, при этом официального места работы она не имела.

    В результате обысков у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному «бизнесу», документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество «мефедрон» весом 1,72 грамма.

    Кроме того, доставлены в управление полиции так называемые «элитные эскортницы», состоящие в данных «закрытых» группах для занятия проституцией. По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» и статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Подозреваемая водворена в ИВС. В настоящее время ей грозит наказание с лишением свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы МВД РК
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