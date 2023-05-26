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    Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе

    26 Мая 2023, 10:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе родились мальчики-близнецы, которых назвали Касым и Жомарт в честь Президента Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дети появились на свет 17 мая. Мальчики родились чуть раньше положенного срока в областном перинатальном центре. Роды прошли благополучно. 27-летняя мать и новорожденные были выписаны на 4 сутки после родов. Теперь у женщины 5 детей, это ее первые близнецы.

    «27-летняя актюбинка родила двойню 17 мая на сроке 34 недели. В 06:00 родился первый ребенок массой 2445 грамм, длиной 45 сантиметров , в 06:30 появился второй ребенок. На 4 сутки после родов, в удовлетворительном состоянии дети и мать были выписаны домой», - сообщила главный врач областного перинатального центра Гульшат Темирбаева.

    По словам бабушки близнецов Шолпан Мендияровой, планировалось делать кесарево сечение. Но роженице при помощи врачей удалось родить естественным путем.

    Мальчиков назвали в честь Президента Токаева.

    «До родов детям имена мы не выбирали. У нас всегда так, имя приходит тогда, когда ребенок родится. Выбирали несколько дней всей семьей. 17 мая день рождения нашего Президента. Решили, что раз мальчики рано утром родились, то и назовем их в честь Президента – Касым и Жомарт», - сказала она.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Общество Дети
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