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    Ближайший старт с Байконура назначен на 3 июня

    20 Апреля 2022, 14:45

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре начались вакуумные испытания грузового корабля «Прогресс МС-20» по программе Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно графику пусков с космодрома Байконур, утвержденного казахстанской стороной, ближайший старт планируется на 3 июня 2022 года.

    Это будет транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20», который доставит необходимые грузы для работающих на орбите экипажей Международной космической станции.

    «19 апреля грузовой корабль был перевезен из монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома Байконур в вакуумную камеру, где пройдет шестисуточный цикл пневмовакуумных испытаний на герметичность», - сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» по программе 81-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на 3 июня.

    Напомним, предыдущий старт с Байконура состоялся 18 марта 2022 года, когда с космодрома на МКС отправился экипаж российских космонавтов во главе с командиром, байконурцем Олегом Артемьевым.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур Регионы
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