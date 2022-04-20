Ближайший старт с Байконура назначен на 3 июня

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре начались вакуумные испытания грузового корабля «Прогресс МС-20» по программе Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно графику пусков с космодрома Байконур, утвержденного казахстанской стороной, ближайший старт планируется на 3 июня 2022 года.

Это будет транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20», который доставит необходимые грузы для работающих на орбите экипажей Международной космической станции.

«19 апреля грузовой корабль был перевезен из монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 космодрома Байконур в вакуумную камеру, где пройдет шестисуточный цикл пневмовакуумных испытаний на герметичность», - сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» по программе 81-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на 3 июня.

Напомним, предыдущий старт с Байконура состоялся 18 марта 2022 года, когда с космодрома на МКС отправился экипаж российских космонавтов во главе с командиром, байконурцем Олегом Артемьевым.