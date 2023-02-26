Блины, горячий чай, зажигательные песни и пляски - в Таразе гуляли Масленицу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Традиционное народное гулянье «Масленица широкая!» состоялось в Таразе. Гостей ждали горячие блины и чай, сувениры, конкурсы, викторины, зажигательные песни и пляски народов, проживающих в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площади перед культурно-историческим комплексом «Көне Тараз» собрались жители и гости города, ветераны, молодежь, артисты Жамбылского областного русского драматического театра, все национальности, представленные в Ассамблее народа Казахстана по Жамбылской области.

Атмосферу праздника создавала ярмарка с ароматной выпечкой и разнообразной сувенирной продукцией местных умельцев. Здесь же раздавали главное блюдо Масленицы – блины, предлагая горячий чай и кофе.

Артисты областного драматического театра подготовили театрализованную программу, в которой были и зажигательные танцы, и народные игры для всех возрастов. В финале аллегорично сожгли чучело Масленицы.

С музыкальными номерами выступили представители областной Ассамблеи народа Казахстана – вокальная группа «Калинка» русской общины «Радонеж», ансамбль татарского культурного центра «Ляйсан», ансамбль «Маричка» украинского культурного объединения «Днiпро». Концертные номера подготовили и учащиеся таразских школ.

«Другое народное название масленичной недели – «Блинница», - рассказала заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон. – В древности пекли блины как символ солнца, тем самым провожая зиму и призывая весну, тепло, обновление природы. Древний языческий праздник укоренился в народе, и сегодня Масленица, любимый народом праздник, широко и повсеместно отмечается перед православным постом целую неделю. Мероприятие «Масленица широкая!» организовано в целях сохранения культурного наследия в регионе, популяризации традиций народов Казахстана и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Таразцы всех национальностей дружно проводили зиму, от души повеселились и отведали угощений».

Организаторами мероприятия выступили Русская община «Радонеж», Ассамблея народа Казахстана по Жамбылской области, областной Русский драматический театр, акимат города Тараза.

Фото Юрия Кима