Благотворительную акцию накануне Наурыза провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Наурыз мейрамы акмолинские стражи порядка и руководство физкультурно-спортивного общества «Динамо» по уже сложившейся доброй традиции провели благотворительную акцию. В этом году они впервые посетили КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг» города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг» города Кокшетау на протяжении уже 27 лет тепло и заботу получают детишки с особенностями в развитии, многие из них уже в раннем детстве остались без родителей, а настоящей семьей стал для них коллектив центра.

«Здесь ребята не только проходят лечение, но и ведут активную спортивную и творческую жизнь: воспитанники собственноручно создают различные поделки, завоевывают призовые места в спортивных состязаниях, прекрасно поют и танцуют», - поделились в ведомстве.

Настоящим сюрпризом для гостей стали музыкальные номера, которые подготовили маленькие артисты. Трогательный танец «матрешек» Анжелы Хулхачиновой и Ярославы Ивановой и песня «Құлпырай бер, Қазақстан» в исполнении победительницы областного вокального конкурса «Шантобе ищет таланты» Акмарал Сабыр не оставили гостей равнодушными.

Как отметил директор учреждения Куандык Сандыбаев, «Центр оказания специальных социальных услуг» на сегодняшний день является единственным учреждением в регионе, оказывающим такие услуги.

«В стенах центра царит необычайно искренняя и дружественная атмосфера, здесь находятся 52 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Кроме того, действует дневная группа на 20 человек для детей, проживающих в городе Кокшетау. Здесь ребята получают весь спектр медицинских и образовательных услуг: работают специальные массажные и физио-кабинеты, а с прошлого года функционирует солевая пещера. С детьми занимаются логопед, дефектологи, невропатологи и врачи – психиатры», - добавили в ведомстве.

С наступающим весенним праздником ребят и коллектив центра поздравил первый заместитель ФСО «Динамо» Виктор Букреев. От имени акмолинских стражей порядка за большой труд в воспитании особенных детей коллектив Центра поблагодарил заместитель начальника управления кадровой полиции подполковник Галымжан Садыков.

Самым долгожданным моментом для детишек стало вручение подарков. В преддверии праздника спортивное общество «Динамо» решило порадовать малышей новыми игрушками.

В завершение встречи директор центра Куандык Сандыбаев от имени всех воспитанников центра поблагодарил полицейских за оказанное внимание и заботу.