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    Благотворительную акцию «Бауырсақ Time» провели в Павлодарской области

    14 Марта 2022, 01:53

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области работники образования района устроили благотворительную акцию с бауырсаками. Работники образования Павлодарского района передали бауырсаки в региональный центр по спасению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Они призвали казахстанцев участию в подобных мероприятиях,

    «Отдел образования Павлодарского района продолжает добрую традицию нашего народа «Что бы ты ни дал, дай ребёнку, сделай для ребёнка». В целях пропаганды традиций гостеприимства казахского народа и приверженности благотворительному направлению в преддверии празднования Наурыза отделом образования Павлодарского района стартовала благотворительная акция «Бауырсак Time», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

    Бауырсак – неотъемлемый атрибут дастархана казахов. Ароматный, горячий, вкусный бауырсак несет особый смысл. В этом простом блюде - живое тепло солнца, мир и благоденствие.

    «Участие в благотворительных акциях даёт возможность каждому желающему сделать доброе дело и помочь людям, которые нуждаются в помощи. Именно поэтому так важно привлечь внимание общественности к данному мероприятию», - отметили инициаторы проекта.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Благотворительность Наурыз
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