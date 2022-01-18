Благотворительная акция для работников коммунальных служб прошла в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Акцию для работников коммунальных служб «Кел, шәй ішейік» провели в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами мероприятия выступили молодежный ресурсный центр Алматинской области и фронт-офис «Мейірімді Жетісу».

Акция «Кел, шәй ішейік» адресована коммунальным работникам, которые с утра до вечера в мороз убирают улицы областного центра.

По словам заместителя директора молодежного ресурсного центра Алматинской области Максата Кенешева, эта республиканская акция проводится на протяжении нескольких лет.

«Наша цель - вовлечение молодежи в волонтерство, поощрение благотворительной деятельности и повышение активности молодежи в обществе. Очистить от мусора обочины дорог, общественные места, подарить тепло людям, которые делают добрые дела», - рассказал он.

Как отметили организаторы, акция проводится в любое время года.

«Например, работников коммунальных служб зимой мы угощаем баурсаками, сладостями и горячим чаем. Летом же, наоборот, раздаем проохладительные напитки и фрукты. Все это делается с помощью наших спонсоров», - сказал М. Кенешев.