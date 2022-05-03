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    Благодаря видеозаписям задержаны двое участников январских событий в Шымкенте

    3 Мая 2022, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О доказательствах вины участников январских погромов с помощью восстановленных видеозаписей уличных камер сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе расследования уголовного дела прокуратурой города Шымкента установлены и задержаны два преступника, которые 6 января на автомобиле «Газель» передвигались по городу и уничтожали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции Шымкента. Повреждение камер затруднило работу полиции по охране общественного порядка, дало возможность преступникам, нападавшим на государственные объекты, оставаться незамеченными. С помощью современных цифровых технологий видеозаписи восстановлены. До восстановления камер водитель «Газели» отрицал свою причастность, однако из видеозаписей установлено, что он сам забирался на крышу автомобиля и уничтожал камеры, находившиеся выше человеческого роста», - сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    На мероприятии было отмечено, что в Алматы изобличен другой участник этих событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки «Коктобе».

    «Основная цель завладения стратегическим объектом – это контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации. Захват стратегического объекта предотвращен силами правопорядка. Подозреваемое лицо с санкции суда содержится под стражей», - проинформировал Елдос Килымжанов.

    В этом же городе, по данным надзорного органа, задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина «Анна», которые 5 января 2022 года на своем автомобиле марки «Лексус» раздавали похищенное оружие перед площадью Республики.

    Кадр из видео

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Генпрокуратура Шымкент ЧП-2022
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